Argentine : Clap de fin pour Gonzalo Higuain !

Au moment même où l’Albiceleste vit une période compliquée, Gonzalo Higuain a décidé de quitter le navire. En effet, l'attaquant de 31 ans vient d'annoncer sa retraite internationale.

« Je respecte toutes les opinions qui sont cohérentes et respectueuses. Mon cycle avec la sélection est terminé. Maintenant je la regarde de l’extérieur. J’ai parlé avec Scaloni, le sélectionneur, et je lui ai donné mon point de vue. C’est ma décision, c’est ce qui est le mieux pour moi », explique, sur 90 Minutos de Fútbol, le buteur de Chelsea, qui a donc bouclé son histoire avec l'Argentine à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Auteur de 32 buts en 75 capes, Higuain n'a donc pas réussi à enrichir son palmarès avec sa sélection, vu qu'il a perdu trois finales (Mondial 2014, Copa América 2015 et 2016) sans remporter de titre...