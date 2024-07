Le Brésil éliminé de la Copa América, Vinicius plaide coupable

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Le Brésil a grandement déçu aux Etats-Unis, sortant de la Copa América dès les quarts de finale. Absent contre l'Uruguay pour cause de suspension, Vinicius Junior n'a pas cherché à se dédouaner pour l'élimination brésilienne.

Cet été a confirmé que le Brésil ne fait plus peur sur le sol sud-américain. En grande difficulté dans les éliminatoires du Mondial 2026, la Seleçao a quitté la Copa América dès les quarts de finale. Une élimination lors de la séance de tirs au but face à l'Uruguay dans la nuit de samedi à dimanche. Sur le papier, il n'y a rien de honteux quand on sait que la Celeste de Marcelo Bielsa est en grande forme depuis plusieurs mois. Cependant, la prestation offensive brésilienne a été très faible tout au long de la partie. C'est dans la lignée d'un premier tour poussif où le Brésil n'a gagné qu'un seul match de poule.

Vinicius se sent responsable du fiasco

En plus, le Brésil a du faire sans Vinicius Junior contre l'Uruguay. Irrésistible avec le Real Madrid et capable de changer le scénario de bien des matchs, l'ailier gauche brésilien était suspendu pour accumulation de cartons jaunes. C'est d'autant plus rageant que Vinicius a pris son deuxième avertissement du tournoi contre la Colombie pour un geste d'humeur fort évitable. De quoi faire culpabiliser le joueur du Real Madrid.

« La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir, de savoir comment gérer la défaite. Le sentiment de frustration reprend le dessus. Aux tirs au but, encore une fois. J'ai fait une erreur en recevant deux cartons jaunes évitables. Une fois de plus, j'ai assisté à l'élimination depuis le bord du terrain. Mais cette fois, c'était de ma faute. Je m'en excuse. Je sais écouter les critiques et, croyez-moi, les plus dures viennent de chez moi », a t-il écrit sur Instagram tout en promettant de remettre le Brésil au sommet dans un futur proche. Au vu des prestations collectives du Brésil en Copa América, Vinicius Jr a du pain sur la planche avant de revenir (peut-être) aux Etats-Unis en 2026 pour la prochaine Coupe du Monde.