Un maillot « ‍woke ‍», l'Angleterre accuse Nike

Tandis qu'en France, on débat de la taille du coq que le maillot de l'équipe de France, en Angleterre, la modification de la Croix de Saint-Georges sur la tunique provoque un vrai scandale.

L'équipe d'Angleterre s'est inclinée (0-1) samedi soir à Wembley face au Brésil après un match relativement animé. Mais le principal sujet de conversation concerne le maillot porté par Jude Bellingham et ses coéquipiers, qui sera celui utilisé par l'Angleterre lors de l'Euro 2024. Car dans le cou des joueurs, au lieu de l'habituelle Croix de Saint-Georges, à savoir rouge sur fond blanc, Nike a changé les couleurs avec du rouge, du bleu, du violet sans réellement justifier son choix. Même si la Fédération anglaise a validé tout cela, du côté des supporters anglais, on est furieux. Pour preuve, ce dimanche, le Daily Express a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs, lesquels à 95% estiment que le remplacement de la croix de Saint-Georges était inadmissible et presque autant annonçaient qu'ils n'achèteraient pas ce maillot revisité. De quoi faire hurler Joey Barton, qui estime que les instances anglaises ont cédé à un lobby. L'affaire a même débordé sur le terrain politique.

They know exactly what they are doing @Nike @fa @England



Trying to sneak that Woke, Gay communist nonsense onto the England national team jersey.



It’ll be to appease all of the lesbians who play for the @Lionesses and in women’s football. Nothing ‘playful’ about it.



Another… pic.twitter.com/Z4yF3Sv5TL