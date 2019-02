UEFA : Vers l’abolition de cette règle historique… et absurde

Dans : Foot Europeen, Coupe d'Europe.

L’UEFA prépare les prochaines éditions de la Ligue des Champions, et c’est comme d’habitude au printemps que les décisions sont prises en vue de la saison suivante.

Et dans les prochaines semaines, cela pourrait déboucher sur la suppression de la règle de la valorisation des buts marqués à l’extérieur. Ce point de règlement permettait, en cas d’égalité sur l’ensemble des deux rencontres, de qualifier celle qui avait marqué plus de buts sur le terrain de l’adversaire. Une décision qui date de 1965, à l’époque où jouer en déplacement pouvait créer quelques surprises au niveau des conditions, de la pelouse ou du voyage.

Ce n’est plus le cas de nos jours, et cela provoque depuis des années des éliminations de clubs qui n’ont pas perdu sur deux rencontres. L’ensemble des coachs européens interrogé au sujet de cette règle a voté pour son abolition, qui pourrait donc être validée par le comité exécutif de l’UEFA, et être appliqué en 2019-20. Visiblement, les clubs et les entraineurs européens y sont largement favorables, ce qui pourrait précipiter son application rapide.