Tur : Salut militaire, Rami met les choses au clair

Plongé dans une tempête médiatique depuis plusieurs heures, Adil Rami a décidé de sortir du silence.

Viré de l’Olympique de Marseille en août dernier pour « faute grave », Adil Rami tente de relancer sa carrière du côté de Fenerbahçe. Avec seulement 45 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, le défenseur central a un peu de mal en Turquie. Alors qu’il pourrait tomber dans l'oubli, le champion du monde fait actuellement parler de lui. Pour quelle raison ? Simplement pour une photo postée sur les réseaux sociaux sur laquelle on le voit faire le salut militaire réalisé par les joueurs turcs contre la France lors des qualifications pour l’Euro 2020 (1-1). Un geste polémique qui fait office de soutien à l'armée turque dans leur offensive contre les forces kurdes en Syrie. Sauf que Rami n’est pas du tout dans ce délire-là…

« Je fais une vidéo pour parler de ce qu’il se dit en France dans les médias. On parle beaucoup de ma photo de profil sur Instagram. Sincèrement, lâchez-moi ! Lâchez-moi la grappe ! Vous me fatiguez, c’est un truc de ouf. Cette photo date du moment où j’ai signé avec Fenerbahçe, il y a plus de deux mois. Je l’ai postée sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d’un mois. Je vais rester souriant et poli, mais cela ne me fait pas rigoler. Alors, s'il vous plaît les médias, avant d'ouvrir vos bouches et de vendre des choses, soyez sûrs de vos sources. Si vous pouviez m'oublier un petit peu, ce serait cool. Allez, je vous embrasse, ciao », a balancé, sur Instagram, le joueur de 33 ans, qui a souvent fait ce geste militaire durant sa carrière, et notamment à l’OM.