Pogba dopé comme tout le monde, Tibo Inshape fait scandale

Par Guillaume Conte

Le contrôle positif de Paul Pogba a inspiré une sortie musclée de Tibo Inshape qui explique que quasiment tous les sportifs de haut niveau sont dopés. De quoi faire réagir vivement le monde du sport en France.

Paul Pogba est revenu à la Une de l’actualité, et malheureusement ce n’est pas en raison de son retour avec la Juventus. Après de nombreux évènements négatifs sur le plan physique ou extra-sportif, le milieu de terrain espérait enfin effectuer une saison pleine avec le club de Turin, et avait rejeté des offres venues d’Arabie Saoudite pour cela. Son désir était de retrouver son meilleur niveau pour disputer l’Euro avec la France en fin de saison. A-t-il voulu aller trop vite sans suivre toutes les règles, ou a-t-il effectué une erreur de bonne foi ? Toujours est-il qu’il a été contrôlé positif à la testostérone, probablement en raison de la prise d’un compliment alimentaire qui comprenait cette substance interdite et ramenée des Etats-Unis par un « ami » médecin. En attendant de connaitre la confirmation de l’échantillon « B » et l’éventuelle sanction de la Juventus, Paul Pogba est provisoirement suspendu.

C'est de la faute des spectateurs...

Il s’agit de l’un des rares cas de contrôle positif au test anti-dopage de ces dernières années dans les grands clubs européens, mais cela ne convainc pas le moins du monde le Youtubeur Tibo Inshape. Véritable star du contenu vidéo ou sur les réseaux sociaux, il compte plus de 10 millions d’abonnés sur la plateforme Youtube par exemple, ce spécialiste de l’entrainement et de la musculation est connu pour ses prises de parole clivantes et son goût pour le clash. Cela n’a pas manqué avec la révélation du contrôle positif de Paul Pogba. « Les gens sont surpris du dopage dans le foot. Mais ça fait partie intégrante du sport de haut niveau. Y’en a pas seulement dans le bodybuilding ou le vélo. Et c’est en parti notre faute à nous spectateur. À vouloir voir de plus en plus de performance et de résultats, les athlètes sont obligés de se doper. À haut niveau (professionnel), rares sont ceux qui ne sont pas dopés. Ça existe bien sûr, mais c’est rare », a lancé Tibo Inshape dans un message vu plus de 6 millions de fois.

La Ministre demande du respect pour les sportifs

Une attaque frontale qui a fait réagir de nombreux sportifs, notamment des tennismen ou des cyclistes qui rappellent le nombre de contrôles qu’ils doivent subir chaque saison. La Ministre des Sports a fini par prendre la parole pour recadrer le YouTuber et lui rappeler tout de même que le sport en France se pratiquait globalement de façon propre, la lutte contre le dopage étant tout de même très avancée dans notre pays. « Oui, le dopage existe dans le haut niveau comme dans le monde amateur. Mais respectons l'immense majorité des athlètes qui, à l'entraînement comme en compétition, respectent les règles et qui, à chaque instant, sont susceptibles d'être contrôlés. Respectons nos clubs, centres de formation et fédérations sportives qui forment et éduquent dès le plus jeune âge pour diffuser une véritable culture antidopage, même si des progrès sont encore nécessaires. Respectons nos institutions indépendantes qui réalisent de nombreux prélèvements et analyses pour garantir un sport propre. Sur ce sujet majeur de santé publique et d'équité sportive, ni déni, ni généralisation, ni suspicion indue envers nos sportifs de haut niveau », demandé la femme politique, qui ne veut pas voir le football et les autres sports être salis par une personnalité aussi suivie par les jeunes, à cause du simple contrôle positif de Paul Pogba.