Pogba contrôlé positif, une erreur médicale de la Juve ‍?

La carrière de Paul Pogba est en danger depuis la révélation de son contrôle positif à la testostérone. Cependant, peut-on vraiment croire à un dopage volontaire du Français ? Ces résultats pourraient être la conséquence du traitement pour sa blessure au genou.

Le retour chaotique de Paul Pogba à la Juventus a connu un nouvel épisode lundi. Après le chantage et les extorsions de proches franciliens et les grosses blessures de la saison passée, Pogba a été contrôlé positif à la testostérone. Un évènement inattendu aux lourdes conséquences potentiellement. En effet, Pogba risque jusqu'à 4 années de suspension. A 30 ans, cela pousserait quasiment le milieu français à la retraite définitive des terrains. En 24 heures, la stupeur a laissé place à l'incompréhension : comment Pogba a pu atteindre des taux de testostérone au-dessus de la limite autorisée ?

Si certains pensent à un dopage volontaire, la majorité des observateurs est dans le flou total. La thèse d'un accident ou d'un taux mal évalué fait son chemin. L'ancien attaquant argentin de l'Atalanta Bergame, German Denis s'est penché sur la question. Selon lui, des infiltrations au genou de Pogba suite à sa grave blessure ont peut-être modifié les taux de testostérone. « Quand on parle de dopage, il faut d’abord comprendre de quelle substance il s’agit. Dans ce cas, l'infiltration que Pogba a subie au genou pourrait y être pour quelque chose, et dans ce cas, il n'aurait vraiment pas de chance. J'espère que cela n'a rien à voir avec cette histoire, parce que les médecins de la Juventus savent comment fonctionnent les contrôles antidopage », a t-il indiqué au média Sportitalia.

