Manuel Neuer déclare forfait contre la France

Par Claude Dautel

Manuel Neuer ne sera pas dans les buts de l'équipe d'Allemagne pour le match amical de ce samedi 23 mars contre la France au Groupama Stadium de Lyon.

Victime d'une blessure déchirure musculaire à l'adducteur gauche, le gardien de but du Bayern Munich et de la sélection allemande a quitté ses coéquipiers ce mercredi. Manuel Neuer est officiellement forfait pour les deux rencontres amicales que la Mannschaft doit jouer contre les Bleus de Didier Deschamps samedi à Lyon, puis mardi prochain contre les Pays-Bas. La fédération allemande de football ne précise pas la durée de l'absence du gardien de but international.