La Belgique limoge Domenico Tedesco

Incapable de redresser la barre dans une sélection belge qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, Domenico Tedesco a pris la porte ce vendredi en début d’après-midi. La fédération belge a annoncé le départ avec effet immédiat du coach italo-allemand qui avait été nommé en février 2023 en remplacement de Roberto Martinez. Deux ans plus tard, c’en est fini et Rudi Garcia fait partie des favoris pour occuper ce poste.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc