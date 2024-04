Kylian Mbappé Ballon d'Or, son concurrent est KO

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le crash de Manchester City en Ligue des Champions, et notamment celui d'Erling Haaland, fait les affaires de Kylian Mbappé, qui apparait comme le grand favori pour le Ballon d'Or si tout se passe bien en fin de saison.

Pour la saison 2023-2024, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont définitivement hors course pour la récompense suprême. Même s’il ont encore une chance de briller avec leur sélection à la Copa America et à l’Euro, l’Argentin et le Portugais ont délaissé les championnats de haut niveau pour terminer leur carrière avec des gros contrats et moins de pression. La place est pour la première fois totalement libre, et Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés comme ceux qui pourront prendre la relève dans les prochaines années. Mais l’aventure est déjà finie pour le joueur de Manchester City. Certes, le « cyborg » peut conserver son titre de champion d’Angleterre et même remporter la FA Cup dont les demi-finales ont lieu ce week-end, mais il a déjà dit adieu à la Ligue des Champions, une compétition qu’il a traversée comme un fantôme notamment dans la double confrontation face au Real Madrid.

Bellingham en concurrent numéro 1

De plus, le Norvégien ne s’est pas qualifié pour l’Euro 2024, et n’aura pas l’occasion de briller cet été. Cela fait un concurrent de moins mais la partie est loin d’être gagnée, car d’autres joueurs émergent. C’est notamment le cas de Jude Bellingham prépondérant dans la belle saison du Real en Liga et en Ligue des Champions, et qui fait partie des favoris à l’Euro avec l’Angleterre. Les phases finales de l’Euro et des Coupes d’Europe pourront être décisives, mais les candidats ne sont pas si nombreux, même si Harry Kane est parfois cité. Pour le reste, d’autres candidats sont déjà à oublier comme Kevin De Bruyne, Phil Foden, Vinicius Junior ou Mohamed Salah, qui semblent trop loin pour pouvoir inverser la tendance. L’année où jamais pour Kylian Mbappé, qui porte le PSG sur ses épaules cette saison et empile les buts comme personne.

Mbappé fait une Messi dans la course au Ballon d'Or

En 2021, Lionel Messi avait gagné le Ballon d'Or alors qu'il venait de signer au PSG, mais c'était pour ses performances avec le FC Barcelone. Trois ans plus tard, Kylian Mbappé pourrait toucher le Graal grâce au Paris Saint-Germain et à l'équipe de France, mais au moment où il sera probablement sous le maillot du Real Madrid. Un drôle de revirement, sans que l'on sache si cela permettra au joueur de 25 ans de toucher une prime liée à ce possible Ballon d'Or. Décidément, le feuilleton Mbappé s'annonce succulent jusqu'au bout.