Le pari fou de Pogba à la Juve, il vise le PSG !

Opéré lundi dernier du genou, Paul Pogba doit maintenant se reposer avant de démarrer la phase de rééducation. Il espère revenir pour jouer la Coupe du monde au Qatar, visant même bien plus tôt et le match Juventus-PSG début novembre.

Une course contre la montre de deux mois, voilà ce qui attend Paul Pogba dans les prochaines semaines. Après son opération du genou droit avec méniscectomie lundi dernier, il doit se réathlétiser musculairement pour revenir au plus vite. Le temps presse pour le milieu de la Juventus Turin qui vise clairement le mois de novembre. Pogba veut jouer sa troisième coupe du monde avec l'Equipe de France au Qatar et être présent à la date du 22 novembre pour le match contre l'Australie. Un timing qui semble serré au vu des prédictions des médecins et de la gravité de sa blessure.

Objectif : Juventus-PSG le 2 novembre 21h

Mais, Paul Pogba reste plus qu'optimiste, il est même très pressé. La Pioche est déjà de retour à la salle de sport, publiant des images sur les réseaux sociaux avec une phrase claire « Never give up ! Ne jamais abandonner ! ». Le Professeur Roberto Rossi, médecin qui l'a opéré avait indiqué que le Français ne reviendrait pas avant huit semaines et cela tombe bien puisque Paul Pogba ne compte pas rester plus longtemps sur la touche.

Selon le journal italien Tuttosport, Paul Pogba veut être sur pied pour le dernier match de Ligue des champions de la Juventus, face au PSG le 2 novembre prochain au Juventus Stadium. De quoi respecter de justesse les huit semaines d'arrêt préconisées après son opération. Dans la foulée, les Turinois doivent affronter l'Inter Milan dans le derby d'Italie en Serie A. Si tel est le cas, Pogba aura alors le rythme dans les jambes pour revendiquer une place chez les Bleus. Toutefois, plus facile à dire qu'à faire pour le milieu de terrain au vu de la complexité de ses problèmes physiques.