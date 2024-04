Florian Thauvin se lance sur Twitch, il veut tuer le game

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Toujours joueur dans un club des cinq grands championnats européens, à savoir l'Udinese en Serie A, Florian Thauvin a décidé de se diversifier en lançant sa chaîne Twitch pour afficher ses exploits sur le jeu vidéo Call of Duty.

Florian Thauvin n’est pas encore à la retraite, mais il travaille déjà sur sa reconversion. Puisque ces derniers jours, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a lancé sa chaîne sur la célèbre plateforme Twitch. Profitant de son temps libre, sachant qu’il ne dispute plus qu’un seul match par semaine dans son club italien, l’ancien attaquant de l’OM tente de se faire connaître sur internet sous le pseudonyme « flotov2626 ». Pour son premier live, le gamer Thauvin a été suivi par près de 250 personnes en direct. En multipliant les parties en ligne sur Call of Duty Warzone face à d’autres gamers, le gaucher n’a pas tiré à balles réelles avec des déclarations fracassantes. Casque vissé sur la tête et portant la tenue de son club d’Udine, le joueur de 21 ans a fait quelques confidences sur sa vie en Italie, que ce soit par rapport à son quotidien de footballeur pro ou à sa vie de famille.

Thauvin enchaîne les kills sur Call of Duty

Calme et posé comme à son habitude, Thauvin a reçu de nombreux messages de bienveillance en retour. Ce qui devrait le pousser à renouveler l'expérience. Loin de son meilleur niveau, quand il enchaînait les buts sous le maillot de Marseille tout en évoluant dans l’équipe de France de Didier Deschamps, Thauvin tente donc de diversifier ses activités. Désireux de revenir en L1 depuis quelques mercatos, le Français réalise une saison plutôt correcte en Italie, avec 6 buts et 5 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Udinese, Flotov espère que son club va se maintenir en Serie A en cette fin de saison pour pouvoir geeker en toute tranquillité sur Call of Duty et sa nouvelle chaîne Twitch.