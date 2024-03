La Juve va casser le rêve du PSG

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Thiago Motta réalise des petits exploits avec Bologne cette saison. L'Italien attire la convoitise de nombreux clubs.

Bologne a la chance de compter comme entraineur Thiago Motta. L'ancien milieu de terrain du PSG fait gagner son équipe et produit un jeu très attrayant. De quoi attirer l'oeil des plus grands clubs européens. Le club de la capitale le surveille mais Luis Enrique est bien concentré sur le projet parisien. En Italie, la Juve devrait se séparer de Massimiliano Allegri. Et la direction de la Vieille Dame pense de plus en plus à faire venir Thiago Motta. Il faut dire que voir Zinedine Zidane, le grand rêve des dirigeants turinois, prendre la Vieille Dame pour la redresser, semble à l'heure actuelle illusoire. Selon les informations de Foot Mercato, la Juve est plus que motivée pour signer l'ancien milieu de terrain du Barça dès l'été prochain.

Thiago Motta, un avenir radieux en Italie mais loin du PSG

Sur son compte X, le journaliste a en effet indiqué concernant le Brésilien de naissance naturalisé italien. « Thiago Motta est désormais le meilleur candidat absolu de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri à la fin de la saison Le manager italien est ouvert au poste mais reste pour le moment concentré à 100 % sur Bologne », a notamment indiqué Santi Aouna. De quoi rendre fier Thiago Motta mais aussi le PSG, qui lui avait donné une chance dans ses catégories de jeunes avant son départ en Italie. Au soir de la 27e journée de Serie A, Bologne est quatrième et donc bien placé pour disputer la prochaine Ligue des champions. Lors de la prochaine journée, les Rossoblu affronteront l'Inter. De quoi afficher encore un peu plus leurs ambitions face au leader du championnat. A Thiago Motta de faire encore parler la poudre pour gagner encore un peu plus en crédit.