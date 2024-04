Serie A ‍: Ndicka fait un malaise, le match Udinese - Rome arrêté

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Ce dimanche après-midi, le match de Serie A entre l’Udinese et l’AS Rome n’est pas allé à son terme, puisque la rencontre a été arrêtée à la 71e minute de jeu. La raison ? Un malaise d’Evan Ndicka. Après s’être touché deux fois la poitrine en marchant, le défenseur central franco-ivoirien s’est ensuite allongé au sol avant d’être évacué de la pelouse sur une civière. Toujours conscient, le vainqueur de la dernière CAN avec les Éléphants a quitté le terrain en levant le pouce de sa main gauche.

🚨 Le défenseur de la Roma Evan Ndicka s’est effondré au sol et a perdu connaissance pendant le match Udinese-Roma !



Le match a été logiquement suspendu !



Grosse force à Ndicka et toute sa famille ❤️🙏🏼pic.twitter.com/ScSNx9kASJ — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 14, 2024

Évacué à l’hôpital pour passer des examens médicaux, Ndicka ne sait pas encore la nature de son malaise, même si l'usage d’un défibrillateur n’a pas été utile. Suite à cet évènement, et sachant que les joueurs des deux équipes ont été choqués et n’avaient plus vraiment la tête à finir la rencontre, le match Udinese - Roma a été arrêté avec l’accord des deux entraîneurs, Daniele De Rossi et Gabriele Cioffi.