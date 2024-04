L'Arabie Saoudite n'achètera pas l'AC Milan

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Plusieurs clubs italiens seraient sur les tablettes d'investisseurs saoudiens, mais du côté de l'AC Milan les choses sont très claires.

L’AS Rome, Monza, l’Inter, les clubs susceptibles de passer sous pavillon saoudiens sont légions en Italie pour différentes raisons, même si à ce jour, et comme pour la vente de l’OM cela ne se concrétise pas réellement. Mais, il y a une équipe dont le propriétaire américain a encore une fois mis les pendules à l’heure ce dimanche concernant ses intentions, c’est l’AC Milan. Même si les Rossoneri ont été éliminés par la Roma en Europa League, et que le Scudetto est promis à l’Inter, Gerry Cardinale n’a pas du tout l’intention de vendre son club à des Saoudiens ou même à n’importe qui d’autre. Le patron de RedBird, une société de gestion de placements qui pèse 3 milliards de dollars et a notamment des parts dans les New York Yankees et les Dallas Cowboys, et possède aussi le TFC, a clairement répété qu’une cession de l’AC Milan n’était pas du tout à l’ordre du jour. S'exprimant dans le quotidien économique italien Il Sole 24 Ore, Cardinale a été ferme.

L'AC Milan ne sera pas un club saoudien

Pour Gerry Cardinale, un changement de propriétaire est à oublier pour de longues années du côté de l'AC Milan, alors que RedBird a racheté le club lombard en 2022 pour 1,3 milliard d'euros. « Je viens d'arriver et je n'ai pas l'intention de vendre l'AC Milan. Mon objectif est de construire une entité solide et qui gagne. La solidité financière et l'autonomie sont des conditions nécessaires pour remporter des compétitions de manière saine. l'AC Milan a des marges de croissance extraordinaires en termes de performances sportives et d'énormes marges d'amélioration économique. Je pense qu'il n'y aura aucune discussion avec un investisseur, nous avons l'intention de rester à Milan pendant une longue période », a précisé l'homme d'affaires américain, afin de tordre définitivement le cou à d'innombrables rumeurs, lesquelles varient en fonction des résultats sportifs d'Olivier Giroud et de ses coéquipiers.