Turpin « ‍l’ultra romain ‍», les Milanais se déchaînent ‍!

Battu à domicile par la Roma (0-1) jeudi, le Milan AC ne digère pas l’arbitrage de Clément Turpin. Le club lombard et ses supporters n’ont pas épargné le Français après ce quart de finale aller de Ligue Europa.

Habitué aux critiques dans l’Hexagone, Clément Turpin est maintenant pointé du doigt en Italie. L’arbitre français y a dirigé le quart de finale aller de Ligue Europa entre le Milan AC et la Roma jeudi. Résultat, le club lombard et son entraîneur Stefano Pioli ne comprennent pas ses décisions. « Je préfère parler de football, mais il me semble qu'il y avait hors-jeu avant le corner qui a amené le but, a regretté le technicien après la rencontre. Et à la fin, Abraham a voulu mettre la tête mais il a touché le ballon de la main. »

Pioli n'a pas oublié Turpin

Au passage, le coach du Milan AC a glissé un petit commentaire sur leur passé commun. « On n’a pas de chance avec cet arbitre », a lâché Stefano Pioli, qui se souvient que Clément Turpin était au sifflet pour la demi-finale retour de Ligue des Champions perdue face à l’Inter Milan (1-0) la saison dernière. On peut penser que les supporters milanais s’en souviennent également, d’où la colère exprimée sur internet. Et plus précisément sur la page Wikipédia du Français.

Pendant des heures, les fans mécontents se sont amusés à modifier la description de l’arbitre un temps nommé « Clément Turpin Totti », en référence à la légende de la Roma, puis désigné en tant qu’officiel de volley-ball… Mais les biographes italiens ne se sont pas arrêtés là. « Clément Turpin est un arbitre français assez mauvais et un ultra romain de la Curva Sud. De plus, il a un passé d'ancien footballeur, dans le match Milan AC-Roma qui s'est terminé sur le score de 1-0 pour les visiteurs, il a été le protagoniste d'une performance importante qui a fait gagner les Giallorossi », pouvait-on lire sur la page de l’arbitre international, pas près de passer ses vacances à Milan.