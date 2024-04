L'Inter bat Milan et gagne son 20e titre de champion d'Italie

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Le hasard du calendrier faisait que l'Inter pouvait gagner le titre de champion d'Italie 2023-2024 en s'imposant dans le Derby della Madonnina. Et les Nerazzurri n'ont pas raté cette occasion en terre rivale.

Et de 20. En s’imposant 1-2 ce lundi soir à San Siro, l’Inter a remporté son 20e titre de champion d’Italie, soit un de plus que son adversaire du soir, l’AC Milan. Même si les Interistes sont encore loin de la Juventus, qui a décroché 36 Scudetto, la formation entraînée par Inzaghi prend le dessus sur son voisin. Et cette couronne italienne aura un parfum très spécial pour les Nerazzurri, puisqu’il a été acquis lors du « déplacement » à San Siro face à son éternel rival. Dans ce derby toujours très musclé, c’est Acerbi qui frappait le premier en trompant Maignan (0-1, 18e). L’Inter dominait son sujet, mais il fallait attendre la seconde période, et un but de Thuram (0-2, 49e), pour voir l’AC Milan se secouer un peu.

Pour relancer son équipe, Pioli lançait Giroud afin d'inverser le scénario, mais cela ne changeait pas grand-chose. Les premiers supporters rossoneri commençaient même à quitter le stade à l’heure de jeu, écœurés de voir l’Inter gagner le titre de champion d’Italie sous leurs yeux. Pourtant, contre toute attente, l'AC Milan réduisait le score par Tomori (2-1, 80e), rendant la fin du match très tendue. L'Inter s'accrochait pour ne pas prendre le but égalisateur qui aurait repoussé l'attribution du titre, tandis que Milan faisait tout pour gâcher la fête. Alors que l'on jouait les ultimes instants, une bagarre éclatait et l'arbitre devait expulser Theo Hernandez et Dumfries (90e+4). Cela ne calmait pas les joueurs, puisque deux minutes plus tard, c'est Calabria qui laissait l'AC Milan à neuf (90e+6). Et c'est sur ce dernier rouge que l'arbitre sifflait la fin du match et scellait la victoire de l'Inter et son sacre, les Nerazzurri rajoutant une deuxième étoile sur leur maillot.