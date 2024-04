Galtier à l'AC Milan, son téléphone a sonné

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan a connu une énorme désillusion en Ligue Europa dans la semaine face à la Roma. Stefano Pioli ne passera pas l'été.

A Milan, l'heure est aux doutes et à la remise en question. La saison vécue tourne au cauchemar après l'élimination en quarts de finale de la Ligue Europa face à la Roma cette semaine. Stefano Pioli n'apparait plus comme l'homme de la situation. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Lombards mettront fin au contrat de l'Italien à l'issue de la saison en cours. Quelques profils plaisent à la direction de l'AC Milan, qui veut retrouver des ambitions fortes lors du prochain exercice et plusieurs noms circulent déjà de l'autre côté des Alpes pour venir remplacer Pioli sur le banc des Rossoneri.

Galtier, une très belle porte s'ouvre en Italie

Le média italien indique que pour ce faire, Milan sonde le marché afin de dénicher la perle rare. Et quatre noms ressortent, dont deux favoris que sont Julen Lopetegui et Paulo Fonseca. Les deux autres profils mènent à Marcelo Gallardo et... Christophe Galtier. L'ancien entraineur du LOSC ou encore du PSG vit une très mauvaise expérience au Qatar et cherche un retour en Europe. Son nom est aussi annoncé à l'OM. Débarrassé de ses histoires judiciaires et remis de son aventure chaotique à Paris, Christophe Galtier aura donc l'embarras du choix l'été prochain pour reprendre les rênes d'un club huppé. Il y a quelque temps, il était aussi annoncé du côté de Naples.

En Italie, Galtier a donc la cote et il pourrait bien finir par sauter le pas. Avant cela, une saison est à finir avec Al-Duhail. Grand favori pour le titre au Qatar, le club n'est que sixième du championnat. Le parcours a aussi été raté en Ligue des champions asiatique. Depuis son arrivée au club, Christophe Galtier n'engrange que 1,17 point par match avec un bilan de 6 victoires, pour 3 matchs nuls et 9 défaites. Pas idéal pour la confiance.