Ita ‍: Galtier viré de Milan par Ibrahimovic

La course à la succession de Stefano Pioli est lancée au Milan AC. Plusieurs noms sont sortis dans la presse dont celui de Christophe Galtier. Si le Français semblait bien placé, Zlatan Ibrahimovic veut changer la donne en faveur d'un ex-coéquipier milanais.

Le regard de tous les entraîneurs au chômage est tourné vers Milan. En effet, le Milan AC va sans doute dire adieu à Stefano Pioli cet été. Le coach italien laisse le club rossoneri dans un bien meilleur état qu'à son arrivée. Milan a gagné un titre de champion d'Italie en 2022 et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2023. Malgré une saison décevante et sans titre, le Milan AC est actuellement deuxième de Serie A derrière un intouchable Inter. Autant dire que la place occupée par Pioli est enviable et enviée surtout. Milan a de nombreux noms en tête pour son futur coach : Thiago Motta, Antonio Conte, Julen Lopetegui notamment mais aussi Christophe Galtier.

Zlatan veut Van Bommel pour Milan !

Le Français, passé par le PSG la saison dernière, est bien placé selon les informations de la presse italienne. Son expérience mitigée à Paris n'inquiète pas les dirigeants milanais qui pense sérieusement à lui pour entraîner le Milan AC la saison prochaine. Conseiller sportif du club lombard, Zlatan Ibrahimovic n'est cependant pas de cet avis. Selon Foot Mercato, le Suédois pousse en interne pour nommer son ex-coéquipier milanais, le Néerlandais Mark Van Bommel.

Entraîneur de l'Antwerp depuis 2022, il a un bilan très solide en Belgique : champion de Belgique 2023, vainqueur de la coupe de Belgique 2023, finaliste de cette même coupe cette année (la finale se jouera le 9 mai), vainqueur du Barça en Ligue des champions. En plus, il entretient de bonnes relations avec Ibrahimovic, ayant joué avec lui à Milan en 2011-2012. Pour le moment, la vision de Zlatan n'est pas partagée par tous les membres de la direction milanaise. Selon Foot Mercato, une réunion doit être organisée prochainement pour le futur entraîneur autour du propriétaire américain Gerry Cardinale. Le directeur technique Geoffrey Moncada, le directeur général Giorgio Furlani et Zlatan Ibrahimovic seront présents. L'objectif est de trouver un homme compétent et concerné par le projet milanais. Van Bommel remplit les conditions d'autant qu'il accepterait déjà de signer pour 2 ans à Milan.