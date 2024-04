Rabiot se fait désirer, sa stratégie agite le mercato

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De nouveau en fin de contrat à la Juventus Turin, le Français Adrien Rabiot n’a pas encore pris sa décision. Le milieu de terrain n’exclut rien dans ses déclarations et laisse la porte ouverte à ses courtisans. Ces derniers sont donc de plus en plus nombreux sur le marché.

Le scénario se répète pour Adrien Rabiot. L’année dernière, le milieu de la Juventus Turin s’était déjà retrouvé en fin de contrat. Le Français était alors annoncé sur le départ sachant que la Vieille Dame ne disputait pas de compétition européenne la saison suivante. C’était sans compter sur son attachement au club turinois avec qu’il avait prolongé pour une seule année supplémentaire. Le voilà donc de nouveau à quelques mois du statut de joueur libre qui, en plus de ses performances convaincantes avec la Juventus Turin, ne peut laisser indifférent sur le marché des transferts.

Barcelona, Arsenal, Manchester United and Newcastle could move for 29-year-old France midfielder Adrien Rabiot if he does not sign a new contract with Juventus this summer.

Sans surprise, Adrien Rabiot ne manque pas de prétendants. Le journaliste Ekrem Konur confirme sa cote de popularité en Angleterre puisque Manchester United, Arsenal et Newcastle seraient disposés à lui transmettre une offre s’il refusait de prolonger avec les Bianconeri. Notre confrère cite également le FC Barcelone parmi les cadors susceptibles de se manifester avec une proposition. Une situation flatteuse pour l’international tricolore qui n’a pas encore pris sa décision. A priori, le Turinois ne tranchera pas avant la fin de la saison, lui qui évoquait récemment la nécessité de s’entretenir avec ses dirigeants.

La priorité de Rabiot

« Je suis resté parce que je voulais rester et aider cette équipe à revenir en Ligue des Champions, le club m'a aussi demandé de le faire, expliquait l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à Sky Sport le 13 avril dernier. Si nous atteignons l'objectif, nous verrons et nous parlerons. Ce serait certainement mieux de mon point de vue, mais nous devons quand même nous parler. (...) Même si je ne suis plus là l'année prochaine, mon objectif personnel est de ramener la Juve en Ligue des Champions et de remporter la Coupe d'Italie. » Ce qui lui permettrait de partir par la grande porte.