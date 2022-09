EdF : Les détails tombent, très mauvaise nouvelle pour Pogba

Opéré du genou en début de semaine, Paul Pogba ne pourra pas revenir au top de sa forme avant deux mois. Un énorme coup dur pour l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2022.

Paul Pogba traverse la pire période de sa carrière. Outre la triste affaire que le lie à son frère Mathias, auteur d’énormes révélations sur la personnalité du milieu de terrain de la Juventus, le champion du monde 2018 est actuellement à l’infirmerie. Blessé à un genou pendant la préparation estivale, le joueur de 29 ans avait d’abord décidé d’effectuer un repos complet, sans passer par une opération, pour tenter de revenir plus vite avec l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde. Sauf que son problème au genou s’est finalement aggravé, et Pogba a dû se rendre à l’évidence en passant sur la table d’opération il y a quelques jours de cela. Si son opération s’est bien passée, son indisponibilité s’annonce quand même assez longue, comme l’explique Roberto Rossi.

Thank you guys for all the messages and support!

I'll be back soon - and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C