Mercato ‍: Adrien Rabiot rend fou la Juventus

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir. Le club italien doit donc patienter et attendre que Le Duc se décide.

Le derby de Turin s'est soldé par un triste 0-0 samedi dans la capitale du Piémont, pas de quoi redonner le moral aux supporters de la Vieille Dame qui voient peu à peu s'éloigner les deux clubs de Milan, et surtout l'Inter de plus en plus proche du sacre. Du côté des dirigeants de la Juventus, on travaille déjà à la saison prochaine, et outre le cas Massimiliano Allegri, dont le cas n'est pas réglé, il y a aussi celui d'Adrien Rabiot. Car comme au PSG, le milieu international tricolore arrive en fin de contrat et nul ne sait ce qu'il fera la saison prochaine. A 29 ans, le vice-champion du monde 2022 souhaite prendre son temps et il l'a encore fait comprendre aux dirigeants italiens qui doivent tout de même commencer à trouver le temps long.

Interrogé par Sky Sports Italia en marge du match entre le Torino et la Juventus, Adrien Rabiot a refusé d'en dire plus sur ses intentions, affirmant même qu'il ne fera son choix qu'une fois la saison terminée avec les Bianconero. « Si je parle avec le club de mon avenir ? Non, parce que pour le moment nous devons nous concentrer sur le terrain et sur les matchs encore à jouer. Nous sommes tous, et notamment Giuntoli et Allegri, concentrés sur cet objectif, qui est important, puis nous pourrons parler plus tard. Mon souhait est de pouvoir revenir en Ligue des champions avec la Juve. Et même si je ne suis pas là l'année prochaine, mon objectif personnel est de qualifier la Juve en Ligue des champions et de remporter la Coupe d'Italie. L'été dernier, je suis resté parce que d’abord, je voulais rester, mais aussi parce que le club m’a demandé de permettre de rejouer la Ligue des champions. Si nous atteignons l'objectif, nous nous verrons et nous parlerons », a expliqué le milieu de terrain de l'équipe de France et de la Juventus.