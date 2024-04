Maignan et Hernandez doutent, ça se complique pour Milan

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Liés au Milan AC jusqu’en 2026, Mike Maignan et Theo Hernandez discutent d’une prolongation de contrat avec leurs dirigeants. Mais les négociations se compliquent étant donné que les deux Français, outre leurs exigences financières, réclament davantage d’ambitions sportives. Pendant ce temps-là, le Bayern Munich se tient à l’affût.

Alors que l’attaquant Olivier Giroud semble se diriger vers le Los Angeles FC, où évolue le gardien Hugo Lloris, ses deux coéquipiers et compatriotes Mike Maignan et Theo Hernandez ne devraient pas quitter le Milan AC cet été. Les deux Français sont liés aux Rossoneri jusqu’en 2026. Leur situation n’est donc pas urgente pour le moment. Il n’empêche que la direction a déjà entamé des discussions pour prolonger le gardien et le latéral gauche. Et d’après les informations récoltées par La Gazzetta dello Sport, les négociations n’avancent pas.

Deux cas épineux

Le quotidien transalpin évoque deux cas épineux concernant Mike Maignan et Theo Hernandez, épanouis à Milan, mais dans l’attente de garanties. Outre l’aspect salarial, les deux internationaux tricolore aimeraient être rassurés au niveau des ambitions sportives du club lombard. Cette saison, l’équipe entraînée par Stefano Pioli, éliminée par la Roma (0-1, 2-1) en quarts de finale de la Ligue Europa, n’a pas tenu le rythme imposée par l’Inter Milan, futur champion d’Italie.

🔴 Furlani : « Nous n'avons pas besoin de vendre pour récupérer des pertes. Étant un club rentable, nous avons la possibilité d'investir dès le début. Leão, Maignan et Théo Hernandez sont heureux de rester à Milan et d'avoir des contrats à long terme. » pic.twitter.com/6pRMlaCvL8 — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) April 16, 2024

L’actuel deuxième de Serie A va terminer la saison sans titre. Sans doute une déception pour Mike Maignan et Theo Hernandez qui attendent sûrement une réaction sur le marché des transferts cet été. Difficile de dire si le Milan AC est en mesure d’investir et de les rassurer. En tout cas, la source indique que la direction réfléchit actuellement aux offres de prolongation à leur transmettre, sachant que le Bayern Munich serait à l’affût pour les deux joueurs. On apprend également que le Milan AC ne les retiendrait pas en cas d’offre qui ne se refuse pas. Mais ce n’est pas dans les habitudes du club allemand.