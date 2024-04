Olivier Giroud, une déclaration qui bouleverse son avenir

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud semblait avoir choisi de partir jouer aux Etats-Unis. Mais du côté des Rossoneri tout n'est pas si clair.

Alors qu'un duel Giroud-Lukaku aura lieu jeudi en Europe League puisque le hasard du tirage au sort a mis face à face l'AC Milan et l'AS Rome, l'avenir de l'attaquant français du club lombard paraissait écrit d'avance. Le joueur tricolore de 37 ans devait rejoindre Hugo Lloris au FC Los Angeles la saison prochaine afin de découvrir la Major League Soccer pour finir sa saison dans un championnat moins intense qu'en Europe. Sur le papier, tout cela avait du sens, mais Stefano Pioli, l'entraîneur italien de l'AC Milan a clairement fait comprendre que ce scénario était loin d'être acquis. Pour ce dernier, entre Olivier Giroud et les Rossoneri tout n'est peut-être pas fini, même si le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'a pas encore prolongé.

Giroud n'a rien dit à l'AC Milan

Interrogé sur la situation d'Olivier Giroud avant le choc Milan-Rome, et après un geste que certains avaient interprété comme un adieu aux supporters milanais après la victoire contre Lecce, samedi en Serie A, Stefano Pioli a balayé d'un revers de la main le fait que le buteur français avait déjà fait le choix de quitter le club. « Olivier n'a rien annoncé et ne nous a rien dit concernant son avenir. Il a salué les fans comme tous ses autres coéquipiers », a répondu le technicien de l'AC Milan, repoussant fermement l'idée que son attaquant vedette ait déjà choisi de partir en fin de saison. Pourtant, malgré les propos de Pioli, chaque semaine qui passe tend à confirmer que Giroud quittera probablement l'Europe en fin de saison et ira outre-Atlantique, le joueur ayant déjà fermement repoussé l'idée de rejoindre la Saudi Pro League, un championnat pourtant très rémunérateur, mais qui a du mal à susciter la passion.