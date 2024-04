Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Dix-septième et premier non-relégable en Serie A, avec un seul point pris lors des quatre matches, Udinese va mal. A cinq matchs de la fin de la saison, les dirigeants du club italien ont décidé de limoger leur entraîneur, Gabriele Cioffi, et de nommer à sa place Fabio Cannavaro, champion du monde 2006 et Ballon d'Or la même année.