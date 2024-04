Ita ‍: Cristiano Ronaldo récupère 10 ME de la Juventus

La Juventus Turin devra verser plus de 10 millions d'euros à Cristiano Ronaldo, son ancien joueur de 2018 à 2021. Le Portugais poursuivait la Vieille Dame devant la justice italienne pour des arriérés de salaire datant de la fin de son aventure à Turin. CR7 réclamait même 19,5 millions d'euros au départ. A l'issue du procès ce mercredi, le tribunal a condamné la Juventus à lui donner 10 millions d'euros de salaires impayés ainsi que les intérêts depuis trois ans. Une goutte d'eau pour Cristiano Ronaldo, payé 200 millions d'euros par an en Arabie Saoudite.

🚨 Cristiano Ronaldo has officially won his legal battle with Juventus over his wage dispute.



Juventus will have to pay Cristiano nearly €10m plus interest. pic.twitter.com/WNFQQGfaGd