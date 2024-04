Dublin puis la Californie, Giroud prépare sa tournée d'adieux

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

A 37 ans, Olivier Giroud reste très performant au Milan AC. Néanmoins, le Français ne compte pas s'éterniser en Lombardie et prépare son transfert en MLS. Il a toutefois un dernier objectif à accomplir avec les Rossoneri avant son départ.

Qu'est-ce qui est rouge et se bonifie avec le temps ? Non, ce n'est pas le vin mais bien Olivier Giroud sous le maillot du Milan AC. L'attaquant français de 37 ans réalise une saison solide en Italie, étant le troisième meilleur buteur de Serie A avec 13 buts inscrits. Cela lui fait même 15 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Elément important des Rossoneri, Giroud mériterait largement une petite prolongation d'un an à Milan. Néanmoins, ce n'est pas du tout son but puisqu'il veut goûter au rêve américain en compagnie de son ami Hugo Lloris.

La Ligue Europa à gagner avant la MLS

En effet, Olivier Giroud va rejoindre le Los Angeles FC cet été. Ce qui était une rumeur tenace est devenue une information sûre selon Calciomercato. Giroud sera la nouvelle star à rejoindre la MLS à l'issue de la saison. De quoi profiter d'une fin de carrière tranquille dans un championnat moins exigeant et dans un environnement aussi intéressant que dépaysant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Cependant, Olivier Giroud est loin d'être en pré-retraite du côté de Milan. Le Français reste ambitieux pour ses derniers mois sous les couleurs rossoneri. Tout d'abord, Giroud veut arracher la deuxième place de Serie A derrière l'Inter et devant la Juventus. Surtout, il veut mettre la main sur la Ligue Europa en mai prochain. Ce serait sa deuxième C3 après celle remportée en 2019 avec Chelsea. Pour ce faire, Olivier Giroud devra être très performant dès jeudi face à la Roma pour remonter le but de retard de Milan face aux Giallorossi.