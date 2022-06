Impossible de gâcher les vacances de Cristiano Ronaldo

Le crash de la voiture de luxe de Cristiano Ronaldo à Majorque a fait parler cette semaine. Mais le Portugais a immédiatement réagi, avec un temps d'avance comme toujours.

Actuellement en vacances après avoir accompli son devoir avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo est au coeur des rumeurs au sujet de son avenir. Son envie de quitter Manchester United un an après son retour est discutée dans les journaux européens, notamment en raison de l’absence des Red Devils pour la prochaine Ligue des Champions. Le mois de juillet sera donc décisif pour CR7, qui en attendant, profite de sa famille dans ses différents lieux de résidence. Habituellement très discret, Cristiano Ronaldo s’est tout de même fait remarquer cette semaine à Majorque, bien involontairement. En effet, l’un de ses gardes du corps, qui devait lui ramener sa Bugatti, a eu un accident et a rendu la voiture totalement inutilisable.

Cristiano Ronaldo's Bugatti Veyron crashed into a wall in Majorca



The driver - who is reportedly not Ronaldo but one of his bodyguards - lost control,skidded into a wall in the residential estate



The supercar was taken away in a blue tarpaulin as police launch investigation pic.twitter.com/gP3msuwVjP