Euro 2024 : L'Angleterre tape l'Italie avec un Kane recordman

1ère journée des qualifications pour l'Euro 2024 :

Stade Diego Armando Maradona, Naples (Italie).

Italie - Angleterre : 1 à 2.

Buts : Retegui (56e) pour l’Italie ; Rice (13e) et Kane (44e sur penalty) pour l’Angleterre.

Expulsion : Shaw (80e) pour l’Angleterre.

Au terme d’un match rempli d’histoires, entre Kane qui bat le record de buts en sélection de Rooney et l’inconnu Retegui qui marque pour sa première sélection avec la Squadra Azzurra, c’est l’Angleterre qui sort victorieuse. Malgré une fin de match à 10 contre 11 après l’expulsion de Shaw, l’équipe de Gareth Southgate a dominé l’Italie pour s’emparer de la tête du Groupe C des qualifications pour l’Euro 2024 aux côtés de la Macédoine du Nord.

History made in Naples as the #ThreeLions make the perfect start to #EURO2024 qualification! 💪 pic.twitter.com/qZYoBZTyYM