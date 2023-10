Zidane a choisi le Real Madrid, l'OM a reçu la confirmation

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Alors que Carlo Ancelotti est parti pour quitter le Real Madrid en fin de saison, le nom de son successeur n'est pas défini. Xabi Alonso et Zinédine Zidane sont les deux favoris, Zizou pouvant débuter un troisième mandat à Madrid. N'est-ce pas trop ?

Equipe de France, PSG, OM, Manchester United. Zinédine Zidane a été annoncé partout en Europe depuis son départ du Real Madrid en 2021. Finalement, le plus probable n'est-il pas de le voir revenir chez les Merengues ? La question se pose beaucoup en ce moment en Espagne alors que Carlo Ancelotti arrive en fin de contrat en juin et que le Brésil souhaite sa venue pour le Mondial 2026. Après trois saisons passées au Real, il serait naturel que l'Italien de 64 ans change d'air et débute une nouvelle aventure. Libre sur le marché, Zinédine Zidane est naturellement annoncé au Real Madrid. Néanmoins, le Français a un sérieux concurrent avec Xabi Alonso.

Zidane, l'entraîneur parfait du Real pour Guti

Le Basque réalise un superbe travail au Bayer Leverkusen, ayant bâti un collectif impressionnant dans le jeu comme dans les résultats. Leverkusen est actuellement leader de Bundesliga devant le Bayern Munich. Si Alonso n'a pas le palmarès de Zidane, de plus en plus de Madrilènes soutiennent sa nomination comme entraîneur du Real. Pour eux, démarrer un nouveau cycle se fait en prenant un entraîneur neuf. Ils se sont lassés de Zidane, déjà passé deux fois au Real de 2015 à 2018 et de 2019 à 2021. Le dernier passage était moins réussi d'ailleurs dans le jeu comme dans le palmarès. Cependant, Guti reste lui un fan de Zidane et il veut lui laisser une nouvelle chance.

Guti: "Zidane's return? Yes. He is the best coach Madrid have had in recent years." pic.twitter.com/q1dDp3T2IO — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 17, 2023

« Je pense que, si on se fie au palmarès, c’est le meilleur coach qu’a eu le Real Madrid ces dernières années. Il connaît le club, il connaît Florentino, il sait comment se passent les choses. Il a le profil Real Madrid. Il y a des profils comme ceux d’Ancelotti ou Zidane que Florentino aime, je pense que Xabi Alonso a aussi ce profil », a t-il indiqué à propos de son ex-partenaire au Real dans l'émission El Chiringuito. A voir cependant si Zidane est motivé pour repartir une troisième fois au Real Madrid. Une possible venue de Kylian Mbappé l'été prochain pourrait le convaincre définitivement. De quoi l'éloigner d'un éventuel passage à l'OM, au cas où le club provençal, celui de sa ville natale, serait racheté dans les prochains mois avec de grandes ambitions.