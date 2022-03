Florentino Pérez en furie, Gareth Bale crache encore sur le Real

Gareth Bale ne joue plus que pour le Pays de Galles. Voilà qui a le don d'agacer au plus haut point le Real Madrid, qui lui verse un salaire vertigineux pour 15 minutes de football par mois.

En grande difficulté face au FC Barcelone, le Real Madrid a mordu la poussière comme rarement à domicile face à son grand rival, avec une défaite 4-0 qui ne laisse pas de place à la contestation. Pour cette rencontre, les Merengue étaient notamment privés de Karim Benzema, et cela s’est vu tout de suite. L’attaque madrilène était en grande difficulté, alors que Carlo Ancelotti n’a utilisé ni Eden Hazard, ni Gareth Bale. C’est Rodrygo ou Mariano Diaz qui ont eu les minutes, et si le Belge doit se demander ce qu’il fait à son entraîneur pour mériter cette mise à l’écart, la situation est différente avec le Gallois. L’ancien joueur de Tottenham s’est mis hors-jeu avant la rencontre en assurant être indisponible pour cette rencontre. Une absence qui pèse pour le Real Madrid, mais pas pour le Pays de Galles.

Gareth Bale will leave Real Madrid as free agent in June. He just said on his future: "I haven't thought about that at all. Thinking about the future can generate doubts, that's why I haven't done it", Gareth said. ⚪️ #RealMadrid



