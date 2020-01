Esp : Stupeur, Xavi dit non au FC Barcelone !

Dans : Liga.

Très courtisé par le FC Barcelone afin de prendre la succession du très critiqué Ernesto Valverde, Xavi devait rendre sa réponse aujourd’hui aux dirigeants catalans.

Et à en croire les informations récoltées par le Mundo Deportivo, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a refusé le poste, à la surprise générale. Actuellement en poste à Al-Sadd au Qatar, Xavi souhaite terminer la saison dans son club actuel et n’a pas montré un enthousiasme fou à l’idée de reprendre l’équipe en pleine saison. Néanmoins, les discussions ne sont pas stoppées entre les deux parties, qui vont continuer les discussions afin de rendre possible une arrivée en juin prochain. Reste à voir si, en attendant, Ernesto Valverde restera en poste jusqu’à la fin de la saison…