Xabi Alonso lance le Real sur une star à 100 ME

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le départ de Carlo Ancelotti à la fin de la saison fait peu de doutes au Real Madrid, qui a fait de Xabi Alonso sa piste n°1 pour le remplacer.

En quête d’un nouvel entraîneur dans l’optique de la saison prochaine, le Real Madrid a fait de Xabi Alonso sa priorité pour succéder à Carlo Ancelotti. Il faut dire que l’ex-milieu de terrain de la Casa Blanca est en train de s’imposer comme l’entraîneur à la mode en Allemagne, où son Bayer Leverkusen régale les fans de Bundesliga. Florentino Pérez a d’ores et déjà fait de Xabi Alonso sa priorité et selon les informations livrées par Marca en fin de semaine dernière, il n’y a aucun doute sur le fait que l’ex-joueur du Real ou encore de Liverpool sera sur le banc du Real Madrid la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)

Preuve que les choses sont avancées, des discussions ont déjà eu lieu entre Xabi Alonso et Florentino Pérez au sujet du mercato estival de 2024 dans la capitale espagnole. Le site Defensa Central croit savoir qu’un joueur a été au cœur des discussions au cours des derniers jours : Florian Wirtz, homme de base de… Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. A ce poste de meneur de jeu, le Real Madrid est pourtant bien fourni, notamment avec Jude Bellingham. Mais l’international allemand de 20 ans est l’homme de base de Xabi Alonso, qui aimerait le faire venir dans ses valises au Real Madrid.

Wirtz au Real Madrid pour contenter Xabi Alonso ?

Déjà auteur de 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 2022-2023, Wirtz représenterait néanmoins un investissement coûteux pour le Real Madrid. En effet, son potentiel transfert serait compris entre 85 et 100 millions d’euros. Or ces dernières années, le club de la Casa Blanca a raisonné ses investissements et se lance de moins en moins dans le recrutement de joueurs à cette hauteur de prix. Pour contenter Xabi Alonso et le convaincre définitivement de rejoindre le navire, Florentino Pérez sera-t-til prêt à cette folie ? Réponse dans les semaines à venir.