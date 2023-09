Jude Bellingham sème la discorde au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Recrue majeure du Real Madrid, Jude Bellingham s'est immédiatement imposé comme incontournable au club espagnol. Mais le nouveau système concocté par Carlo Ancelotti ne semble pas plaire aux cadres Merengues.

Avec 6 buts inscrits en 7 matchs disputés, Bellingham a parfaitement réussi son adaptation au Real Madrid. Avec le départ de Karim Benzema et en l'absence d'un numéro 9 de grande classe, l'Anglais doit assumer un rôle beaucoup plus offensif qu'à Dortmund. Ainsi, Carlo Ancelotti a été obligé de créer un nouveau système de jeu, idéal pour les qualités du joueur de 20 ans, mais qui déséquilibre totalement l'équipe. C'est notamment le cas de Rodrygo qui est moins présent ou encore la défense, très fragile cette saison. Lors de la défaite 3-1 du Real Madrid dans le derby contre l'Atletico Madrid, les limites de ce système ont été découvertes par les Colchoneros et par Diego Simeone. Selon les informations de Relevo, plusieurs cadres du club de la Maison Blanche sont insatisfaits de cette tactique mise en place par le coach italien.

Bellingham jubile, les joueurs du Real sont eux mécontents

Aussi grandiose est la carrière du Mister, même lui est en mesure de se tromper. C'est ce que pensent certains joueurs du Real au sujet du schéma tactique depuis le début de l'exercice 2023/2024. Contre l'Atletico Madrid, 5 milieux ont été alignés et cela n'a pas empêché le Real de souffrir dans l'entrejeu. Si le retour de Vinicius Junior est une bonne nouvelle et qu'il risque de modifier les plans d'Ancelotti, la situation de Toni Kroos ou celle de Luka Modric ébranle le vestiaire. Jude Bellingham a beau être le meilleur joueur de Madrid cette saison, il reste un problème pour l'organisation de ses coéquipiers et l'équipe en général. Les Merengues vont affronter Las Palmas, quinzième du championnat ce mercredi 27 septembre, avec l'objectif de montrer un meilleur visage que les matchs précédents. Bellingham retrouvera probablement un poste plus axial et plus bas sur le terrain.