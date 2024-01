Voitures de luxe, karaoké... De nouveaux dossiers enfoncent le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Juste avant son entrée en lice dans la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone voit l’affaire Negreira refaire surface dans les médias. Des témoignages de l’enquête ont été révélés sur l’influence de l’ancien responsable des arbitres espagnols, accusé de corruption en faveur du club catalan.

En difficulté avec son équipe, Xavi doit composer avec un contexte particulier. L’entraîneur du FC Barcelone n’est pas épargné par l’actualité du club catalan. Méforme sportive, crise financière, critiques sur la Super Ligue… Les temps sont durs pour le Barça, qui voit maintenant l’affaire Negreira refaire surface. Rappelons que le champion d’Espagne en titre est accusé d’avoir corrompu l’ancien responsable des arbitres espagnols. L’ex-dirigeant a reçu des versements suspects à hauteur de 7,3 millions d’euros au total.

🚨💥 20 árbitros detallan la influencia de Negreira: iban al Camp Nou en coches de lujo y luego a un Karaoke, desvelan en El Mundo y El Confidencial https://t.co/TVmsDLdrDm — MARCA (@marca) January 10, 2024

Le club dirigé par Joan Laporta parle de simples paiements pour un travail de consultant. Mais l’enquête pourrait bien démontrer une autre histoire. En effet, les médias El Mundo et El Confidencial révèlent certains détails de l’enquête en cours. On apprend que la justice a interrogé une vingtaine d’arbitres pour mesurer l’influence de José Maria Enriquez Negreira. Ainsi, les anciens officiels interrogés ont évoqué des diners organisés par le clan Negreira dans son propre bar à Barcelone, en marge des matchs au Camp Nou.

De nouvelles preuves contre le Barça ?

Ces arbitres auraient également raconté qu’ils finissaient les soirées dans un karaoké et qu’ils effectuaient les déplacements dans « des voitures de luxe qui attiraient l’attention ». Des avantages offerts par Javier Enriquez Romero, et que les arbitres ne refusaient pas puisqu’ils venaient du fils du patron. De son côté, le Barça évoquerait de simples actes protocolaires et des marques de respect envers les arbitres. Tandis qu’au sein du club, les employés assurent qu’il n’existait pas de contrat avec Negreira, et qu’aucune enquête interne n’a été menée sur les versements suspects. Rien de très rassurant pour le FC Barcelone si l’on en croit ces informations.