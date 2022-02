Le dilemme du Real Madrid avec son sponsor russe

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, le monde du football a décidé de réagir à l'intervention russe. Manchester United et Schalke 04 ont notamment pris leurs distances avec leur sponsor russe. Une initiative que le Real Madrid n'a pas encore suivi avec le sien.

La Russie est devenue persona non grata dans le football européen. Depuis le début de l'intervention des troupes de Vladimir Poutine en Ukraine, le monde sportif et le football ont réagi à leur manière devant la gravité de la situation. La finale de la Ligue des champions a été retiré à Saint-Petersbourg et les clubs russes ne peuvent plus accueillir de matches européens sur leur sol. Au-delà des institutions, les acteurs du ballon rond ont aussi agi avec des opérations de boycott économique, notamment au niveau du sponsoring des clubs. Schalke 04 a retiré le géant du gaz russe Gazprom de ses maillots tandis que Manchester United a même mis fin à son contrat le liant à la compagnie aérienne Aéroflot.

Le Real Madrid hésite à rompre avec Fonbet

De son côté, le Real Madrid n'a pas encore emboité le pas à ses homologues allemands et anglais. Le club merengue a lui aussi un sponsor venu de Russie, Fonbet. C'est une société de paris sportifs qui domine le marché de plusieurs pays d'Europe de l'Est dont la Russie. A l'heure où une solidarité pour l'Ukraine s'est mise en place en Europe de l'Ouest, Florentino Perez n'est pas forcément motivé à suivre cette direction.

🤨 El club blanco firmó en enero de 2021 con la mayor casa de apuestas de Rusia, Fonbet, un acuerdo que algunas fuentes prolongan hasta 2023



✍ @jaumetixhttps://t.co/yEn2JOURKX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 26, 2022

En effet, comme le révèle notamment le journal Mundo Deportivo, on ne se dirige pas pour le moment vers la fin d'un partenariat entre le Real Madrid et Fonbet. Le contrat entre les deux entités date de janvier 2021 et court jusqu'en 2023. Un accord à long terme dont le montant n'est pas connu mais qui semblerait bien difficile à rompre pour Florentino Perez. Toutefois, en Espagne, le maintien de ce partenariat fait polémique à l'heure de la guerre ukrainienne. Sachant les ambitions à court terme du club madrilène sur le marché des transferts, il sera intéressant de suivre dans les prochains jours la position du Real sur ce sujet épineux.