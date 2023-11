Vinicius super-recruteur du Real, le PSG est prévenu

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La succession de Karim Benzema a été bien assurée avec Vinicius Junior. Le Brésilien est un leader sur et en-dehors du terrain au Real Madrid. Son influence est particulièrement visible au mercato où ses pouvoirs de séduction font merveille.

Vinicius Junior est le visage du Real Madrid en 2023. Même si Jude Bellingham a fait des débuts fracassants, le Brésilien reste l'attraction médiatique numéro 1 des Merengues. Il ne se passe pas une semaine sans que l'ailier ne fasse parler de lui en Espagne. Combattant acharné du racisme, il est aussi le symbole d'un Real en réussite dans sa politique de renouvellement. Arrivé à 18 ans à Madrid, Vinicius n'a eu de cesse de progresser pour devenir un élément majeur du club. Une réussite qui l'inspire et l'incite à pousser d'autres joueurs à l'imiter. Pour le quotidien AS, Vinicius est presque devenu « l’ambassadeur-agent du Real ».

Alphonso Davies et Kylian Mbappé, cibles de Vinicius

Très actif sur les réseaux sociaux, Vinicius n'hésite pas à communiquer directement ou indirectement avec les joueurs d'autres clubs. AS a remarqué que Rodrygo, David Alaba et Antonio Rudiger s'étaient rapprochés du joueur sur ces plateformes publiques. Hasard ou non, les trois joueurs ont ensuite tous rejoint le Real. Le dernier joueur attiré par Vinicius se nomme Alphonso Davies. Le latéral canadien et l'ailier brésilien sont devenus proches, à tel point que Vinicius a fêté les 23 ans de Davies avec ces termes : « Joyeux anniversaire, mon frère ». Alors que le Real veut signer le joueur sous contrat jusqu'en 2025 au Bayern, ce rapprochement facilite bien des choses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

AS rapporte que le travail de séduction de Vinicius est encore plus poussé que cela. En effet, le quotidien espagnol rapporte que le Brésilien avait appelé sans cesse Bellingham la saison dernière pour le convaincre de signer au Real, qu'il avait accueilli les parents de l'Anglais à Madrid et leur avait présenté le quartier comme un agent immobilier. Le PSG peut désormais s'inquiéter pour Kylian Mbappé. Alors que l'attaquant français n'a toujours pas prolongé, son rapport avec Vinicius pourrait peser dans la balance. Les deux joueurs se respectent et s'échangent des politesses par réseaux sociaux interposés. Présents ensemble lundi dernier à Paris pour le Ballon d'or, Vinicius et Mbappé n'auraient-ils pas compris qu'ils devaient s'unir sous le même maillot à l'avenir ?