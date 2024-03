Vinicius, la VAR et un final explosif, Madrid prend un point à Valence

27e journée de Liga

Estadio de Mestalla

Valence et Real Madrid : 2 à 2

Buts : Duro (27e), Yaremechuk (30e) pour Valence; Vinicius Jr (45e+5, 76e) pour le Real Madrid

According to VAR, this Real Madrid's goal is legitimate ✅✅ 👀#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/lEFsmzL4wq