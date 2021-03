Real Madrid : L'après Zidane ? Le PSG a fait pleurer Florentino Pérez

Dans : Liga.

La saison bat son plein à deux mois de la fin de l’exercice, et Zinedine Zidane est toujours en poste.

Après avoir failli prendre la porte en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions, notamment lors d’une phase de poule très tendue, l’entraineur français se retrouve en quarts de finale et toujours à la lutte pour le titre en Liga. Néanmoins, le vestiaire s’essouffle et Florentino Pérez, qui l’avait fait revenir au pire de la crise, estime qu’il est l’heure de changer les batteries à plusieurs niveaux. Bien évidemment, en cas de saison victorieuse, « Zizou » a les moyens de rester au bout de son contrat, en juin 2022, et de se voir même conforter dans ses choix en vue du prochain mercato. Mais dans le cas contraire, le président du Real Madrid prépare déjà ses armes. Conscients qu’il fallait être prêt à tout, Florentino Pérez a contacté deux entraîneurs qui ont l’énorme mérite d’être disponible cet été.

Selon le journal AS, deux hommes ont les faveurs de la Maison Blanche. Il s’agit de Raul, ancienne légende du club, qui fait ses armes avec la Castilla, dans un parcours qui rappelle bien évidemment celui de Zidane. Les joueurs pourraient ainsi apprécier un discours rafraichissant pour le légendaire numéro 7, qui a le Real Madrid chevillé au corps. Autre énorme avantage, sa continuité avec les jeunes du groupe, et son prix bien évidemment nul. Même s’il ne possède pas une énorme expérience du très haut niveau en tant qu’entraineur, il a tout de même réussi à emmener les jeunes madrilènes sur le toit de l’Europe, avec une victoire en Youth League.

Pérez dégoûté pour Pochettino

La deuxième solution se nomme Joachim Löw, qui a décidé d’arrêter avec la sélection allemande après l’Euro, et peut donc librement se tourner vers une suite de carrière en club. C’est son souhait le plus cher, et il a déjà confié il y a quelques années de cela, qu’entraîner un club de la dimension du Real Madrid le faisait clairement saliver. Deux choix possibles donc, même si Florentino Pérez ne pourra pas avoir son chouchou. Le quotidien AS le rappelle, le dirigeant du club de la capitale avait un rêve absolu pour s’asseoir sur le banc, et il s’agit d’un certain Mauricio Pochettino, qui a depuis trouvé preneur au PSG.