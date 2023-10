Une star obligée de mentir, Lionel Messi accusé

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Le débat du meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est sur toutes les bouches depuis plus de 15 ans. Certains joueurs doivent parfois mentir en fonction de leur club ou de leur nationalité. Ça a notamment été le cas de Kevin-Prince Boateng.

En 2019, alors qu'il évolue à Sassuolo, Kevin-Prince Boateng est prêté au FC Barcelone. À l'époque, il confie que c'est un rêve pour lui, d'évoluer au Camp Nou et surtout avec Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire à ses yeux. Désormais, l'ancien international ghanéen (16 sélections) peut rétablir la vérité. À l'occasion du podcast FIVE, présenté par Rio Ferdinand, Kevin-Prince Boateng est revenu sur son passage au Barça, où il n'a d'ailleurs disputé que 4 rencontres. L'attaquant avoue qu'il a été contraint de mentir pour être sûr de pouvoir évoluer en Catalogne. « Quand on me demandait qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre Messi. C’est l’un de mes plus gros mensonges car j’aime toujours dire la vérité mais j’étais obligé de mentir sur celle-là pour pouvoir jouer au Camp Nou » a avoué le joueur de 36 ans.

La dictature catalane oblige Boateng à mentir

Désormais retraité des terrains, Kevin-Prince Boateng a enfin tout le loisir d'être honnête et affirme qu'il devait dire des mensonges pour être accepté au Camp Nou. L'ancien joueur, passé notamment par le Milan AC, Tottenham ou encore la Fiorentina a également dévoilé une anecdote croustillante sur Lionel Messin, qui s'intéressait à la Serie A. « Messi m’a demandé à quel point c’était difficile de marquer en Italie parce que Cristiano Ronaldo était là-bas à ce moment. Je lui ai dit que c’était très difficile, et pourtant Cristiano marquait à chaque match pendant 3 ans » a ajouté le demi-frère de Jérôme Boateng qui explique que l'Argentin voulait connaître la compétitivité du championnat italien lorsque son plus vieux rival Cristiano Ronaldo enchaînait les buts avec la Juventus de Turin.