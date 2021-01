Transfert Mbappé : Pierre Ménès ramène le Real Madrid à la réalité

Dans : Liga.

Toujours dans le flou concernant son avenir, Kylian Mbappé est courtisé avec insistance par le Real Madrid.

En début de crise ces dernières semaines avec une piteuse élimination en Coupe du Roi contre une équipe de troisième division, le Real Madrid a parfaitement réagi samedi soir en giflant Alavès (4-1). Comme souvent lorsque Zinédine Zidane est en danger, Karim Benzema a enfilé sa cape de sauveur et claqué un doublé. Eden Hazard a même inscrit un but, lui qui est très décrié en Espagne pour ses absences et son manque de statistiques. Toutefois, les Merengue sont conscients qu'ils ont besoin d'un renfort offensif, et leur cible numéro 1 se nomme Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l'international français a récemment déclaré être en pleine réflexion pour son avenir. Deux choix s'offrent à lui, prolonger dans la durée au PSG, ou découvrir un nouveau championnat en rejoignant Madrid.

Selon Pierre Ménès, ce choix est plus compliqué qu'il n'y paraît. Si la tentation de rejoindre le plus grand club du monde peut être grande, le journaliste de Canal + estime que le géant espagnol est en pleine transition, et que seule l'arrivée de Kylian Mbappé ne résoudra pas tous les soucis. « De toute façon, vu la situation économique, il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens de s’offrir Mbappé et le salaire qui va avec. Surtout qu’au Real, ce n’est pas une star qu’il faut acheter mais toute une équipe à reconstruire. Est-ce mieux aujourd’hui d’aller au Real ou de rester à Paris ? Chacun jugera depuis sa fenêtre » s'interroge le consultant sur son blog. Il est vrai que l'effectif du Real est composé de beaucoup de cadres présents depuis de nombreuses années : Marcelo, Kroos, Modric, Ramos, Benzema, Isco... Alors que les résultats en Ligue des Champions depuis deux ans sont très moyens, l'idée que ce groupe arrive en fin de cycle n'est pas à exclure. Dans un contexte économique très difficile, Florentino Pérez devra certainement lui aussi faire un choix difficile : tout miser sur Mbappé, ou recruter différents joueurs pour reformer une équipe.