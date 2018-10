Mariano plutôt que Neymar et Mbappé, Fred Hermel pleure pour Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG, OL.

Le Real Madrid traverse un gros passage à vide, et la crise couve du côté de la Maison Blanche où l'avenir de Julen Lopetegui semble très incertain. Dans France-Football, Frédéric Hermel évoque la situation des Merengue et il n'est pas vraiment tendre avec les dirigeants du Real Madrid. Car pour le journaliste spécialiste de l'Espagne, les choix faits durant le récent mercato ont été totalement ratés et le club madrilène le paie au prix très fort, le départ de Cristiano Ronaldo ayant été mal géré.

« C’est le Real tout entier qui s’est planté dans son analyse l’été dernier. D’abord, en pensant que Gareth Bale pouvait remplacer Cristiano Ronaldo et ses cinquante buts par saison. Le physique du Gallois, de nouveau blessé samedi, ne lui autorise aucune constance ou succession, fût-ce d’efforts. Et puis Marco Asensio, la petite perle du football espagnol, fait du surplace et ne parvient pas à faire oublier la non-arrivée d’un Neymar ou d’un Mbappé. Sans parler de Mariano Diaz, qui n’a pas l’étoffe pour porter le numéro 7 laissé vacant par CR7. Mauvais jugement, mauvaise pioche. Et un sentiment d’inquiétude énorme. Pour le moment en tout cas », explique Frédéric Hermel, pas vraiment rassuré par la situation actuelle du Real Madrid.