Supercoupe ‍: Le Real en finale après un match de dingue ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Supercoupe d’Espagne, demi-finale

KSU Stadium (Riyad)

Real Madrid-Atlético Madrid 5-3 après prolongation

Buts : Rudiger (20e), Mendy (29e), Carvajal (85e), CSC de Savic (116e), Diaz (120e+2) pour le Real Madrid ; Hermoso (7e), Griezmann (37e), CSC de Kepa (78e) pour l’Atlético

Après un chassé-croisé incroyable, le Real Madrid a dominé l'Atlético Madrid 5-3 après prolongation. Les Merengues ont eu chaud, eux qui ont arraché la prolongation en fin de match. Ce n'est que vers la fin des 30 minutes supplémentaires qu'ils sont allés chercher le quatrième but, synonyme de finale, et même un cinquième but. Le Real Madrid défiera le FC Barcelone ou Osasuna dimanche soir.