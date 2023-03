Son vote expliqué, Alaba ne peut pas blairer Benzema !

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En tant que capitaine de l’Autriche, David Alaba a voté pour le trophée FIFA The Best décerné à Lionel Messi lundi. Le latéral gauche du Real Madrid n’a pas privilégié son coéquipier Karim Benzema. Et pour cause, les deux hommes ne seraient pas du tout amis au sein du vestiaire.

Au courant des résultats avant la cérémonie à Paris lundi soir, le Real Madrid a boycotté l’événement organisé par la FIFA. La Maison Blanche, outre l’absence de Vinicius Junior dans l’équipe type, estime que Karim Benzema aurait dû remporter le trophée The Best finalement décerné à Lionel Messi. Le sujet agace dans la capitale espagnole. Du coup, une nouvelle polémique est apparue lorsque les votes de David Alaba ont été révélés.

En effet, le capitaine de l’Autriche a d’abord placé le champion du monde argentin devant son coéquipier Karim Benzema. De quoi provoquer la colère des supporters madrilènes, dont certains lui ont envoyé des insultes racistes. C’est pourquoi le latéral gauche s’est expliqué sur Twitter. « L'équipe nationale autrichienne a choisi les votes pour ce prix en tant qu'équipe, pas seulement moi, s’est défendu le Merengue. Tous les membres de l'équipe ont le droit de voter et c'est ainsi que nous avons procédé. »

Le vestiaire n'a pas apprécié

« Tout le monde sait, et surtout Karim, à quel point je l'admire lui et ses performances, a poursuivi l’Autrichien. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde, qu'il est toujours. Sans aucun doute. » Insuffisant pour convaincre la presse espagnole. Malgré la mise au point de David Alaba, le média El Nacional croit connaître la vraie raison de son vote.

En réalité, l’ancien joueur du Bayern Munich et Karim Benzema ne s’entendent absolument pas. Les deux partenaires n’ont aucune relation en dehors du terrain. Sans surprise, la situation a empiré depuis l’annonce du vote de David Alaba. Et dans le vestiaire du Real Madrid aussi, le choix de l’international autrichien passe mal. Il faudra donc plus qu’un simple tweet pour effacer ce que les Madrilènes considèrent comme une trahison envers son capitaine.