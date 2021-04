Real : Zidane annoncé à la Juve, Kroos emballé

Dans : Liga.

Malgré sa cote d’amour très élevée auprès de son président Florentino Pérez, Zinedine Zidane est annoncé vers la sortie cet été.

Le technicien français semble avoir fait son temps au sein de la Maison Blanche, où le vestiaire est toujours derrière lui, même si le besoin de sang neuf se fait sentir. Surtout en cas d'absence de titre majeur. Comme à son époque sur le terrain, « Zizou » a néanmoins toujours su garder un coup d’avance, et récemment, il s’est placé discrètement pour le poste d’entraineur de la Juventus Turin, au cas où Andrea Pirlo ferait les frais de la saison décevante de la Vieille Dame. La presse espagnole va même encore plus vite, estimant que, s’il était libéré de son contrat avec le Real Madrid, Zidane pourrait très rapidement rejoindre le Piémont, où les contours d’un accord seraient déjà trouvés. Et Diario Gol va même encore plus loin, affirmant que l’entraineur madrilène a aussi prévu d’emmener un joueur avec lui dans ses bagages.

Il ne s’agit pas de Karim Benzema, qu’il apprécie au plus haut point, mais de Toni Kroos, qu’il considère comme le régulateur de son milieu de terrain et qui réalise une fin de saison épatante, à l’image de sa passe décisive pour Vinicius Junior contre Liverpool cette semaine. L’Allemand serait déjà partant pour changer d’air, estimant qu’un nouveau défi à deux ans de la fin de son contrat avec le Real pourrait être intéressant. Attention toutefois à ne pas aller plus vite que la musique. Car grâce à Toni Kroos, Vinicius et Benzema notamment, le Real Madrid a fait un premier pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions, et pourrait bien de nouveau remporter la plus prestigieuse des compétitions sous la coupe de Zinedine Zidane. Il serait alors quasiment impossible pour Florentino Pérez de se séparer de son entraineur, et les discussions menées avec la Juventus tomberaient ainsi également à l’eau.