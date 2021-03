Ita : Zidane viré par le Real, la Juve croise les doigts

Dans : Serie A.

Troisième de Série A et larguée pour le titre, la Juventus Turin songe à renvoyer Andrea Pirlo et rêve de Zinedine Zidane.

Propulsé des U23 de la Juventus Turin à l’équipe première l’été dernier, Andrea Pirlo vit une première saison très difficile dans la peau d’un entraîneur professionnel. Troisième de Série A, la Juventus Turin compte dix points de retard sur l’Inter Milan, une anomalie pour la Vieille Dame. Devant un tel bilan comptable, auquel il faut ajouter une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto, les dirigeants de la Juventus Turin songent sérieusement à se séparer d’Andrea Pirlo en fin de saison. Et selon les informations obtenues par le journal AS, le successeur de l’ancien maestro de la sélection italienne est tout naturellement identifié en la personne de Zinedine Zidane.

Le média madrilène croit savoir qu’Andrea Agnelli rêve les yeux ouverts de Zinedine Zidane, lequel a remporté trois fois la Ligue des Champions au Real Madrid depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Vainqueur de la Liga la saison dernière, Zinedine Zidane s’est construit un palmarès hallucinant et figure logiquement dans le viseur de l’un de ses anciens clubs pour prendre la suite d’Andrea Pirlo. Il n’est toutefois pas encore question de contacts officiels entre les agents de Zinedine Zidane et la Juventus Turin, dont les dirigeants souhaitent voir le comportement de l’équipe d’ici à la fin de la saison sous la houlette d’Andrea Pirlo. De plus, le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions est susceptible d’avoir un impact direct sur l’avenir de Zinedine Zidane. En effet, en cas de nouveau sacre en Europe, le Real Madrid souhaitera absolument conserver « ZZ ». Enfin, les résultats de la France à l’Euro 2021 seront également à surveiller dans la mesure où le nom de Zidane revient comme un serpent de mer afin de prendre, tôt ou tard, la succession de Didier Deschamps…