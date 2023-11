Lewandowski est furieux, scandale à Barcelone

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone s'est imposé dimanche contre Alaves (2-1) grâce à un doublé de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais du Barça s'est montré très énervé contre un jeune coéquipier.

Robert Lewandowski n'échappe pas aux critiques depuis le début de saison, et cela semble avoir un petit effet sur le comportement de l'ancien joueur du Bayern Munich. Contre Alaves, alors que le Barça galérait pour s'imposer, le buteur polonais n'a pas hésité à s'énerver contre le jeune Lamine Amal, accusé par Lewandowski de l'avoir oublié au milieu de la surface, le jeune attaquant de 16 ans ayant préféré tirer au but que faire une passe à la star offensive.

Et après un geste peu courtois, évidemment diffusé à la télévision, le buteur de 35 ans a ensuite ostensiblement ignoré son coéquipier venu lui taper dans la main. Forcément, du côté des supporters catalans, on n'a pas apprécié cette séquence, même si le Barça veut dédramatiser tout cela.

Lewandowski est sur les nerfs

Depuis le début de la saison, Robert Lewandowksi a du mal et comme le FC Barcelone ne carbure pas réellement à plein régime, la pression mise sur ses épaules est énorme. Cela est d'autant plus le cas après la défaite en Ligue des champions face à Donetsk, et cela explique peut-être cette attitude qui ne ressemble pas réellement à la terreur des surfaces. « Ce genre de chose, c’est un désaccord plus fréquent qu’il n’y paraît entre footballeurs lors d’un match compte tenu de l’énorme tension qu’ils connaissent sur le terrain. Et si Lewandowski s'est caractérisé par quelque chose depuis son arrivée, c'est sa bonne entente avec les plus jeunes de l'effectif barcelonais comme Gavi Pedri ou Lamine Yamal », fait remarquer Jaime Rincon dans le Mundo Deportivo. Autrement dit, les dirigeants barcelonais n'ont aucune inquiétude sur ce sujet, Robert Lewandowski n'est pas une diva, et c'est seulement sa motivation extrême qui l'a poussé à réagir ainsi à l'encontre de son coéquipier.

Mais dans les médias, la tolérance n'est pas la même et le Polonais est vivement attaqué. « Ce comportement très laid n'est pas digne d'un bon leader », a par exemple lancé Joan Maria Pou, journaliste en charge de commenter les matchs du Barça pour la radio catalane RAC. De quoi en dire long sur la colère engendrée par l'attitude du buteur barcelonais.