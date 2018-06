Real : Personne n'est meilleur que Cristiano Ronaldo, Lopetegui a tout compris

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Alors que Florentino Perez a sévèrement taclé la fédération espagnole lors de la présentation de Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real Madrid a lâché ses quatre vérités.

Suite à la démission de Zinedine Zidane, intervenue à la surprise générale le 31 mai dernier, le Real Madrid a décidé de nommer Julen Lopetegui sur son banc de touche. Après avoir trouvé un accord avec le technicien de 51 ans, la Maison Blanche a officialisé la nouvelle mardi. Cette annonce, à trois jours du début de la Coupe du Monde pour la Roja, a bouleversé la fédération espagnole de Luis Rubiales, qui a par conséquent décidé de virer son sélectionneur mercredi. S'il devait initialement s’installer sur le banc du Real après le Mondial russe, Lopetegui a donc débarqué plus tôt que prévu à Madrid. À son grand malheur, puisqu'il rêvait d'amener l'Espagne sur le toit du monde. Il devra désormais s'attacher à maintenir le Real au sommet, et notamment à conserver Cristiano Ronaldo.

« J’espère ne pas être trop ému. D’abord, merci au président, au Real Madrid, pour sa confiance. Nous allons donner le meilleur. Nous allons lutter pour être à la hauteur de l’histoire du club et l’améliorer encore. Je me sens à la hauteur. Depuis mon arrivée, je me sens investi d’une mission, même si je sais qu’elle sera compliquée. Nous allons réussir à atteindre nos objectifs ensemble. Mercredi, c’était le jour le plus triste de ma vie depuis la mort de ma mère. Mais jeudi, c’est le plus beau jour de ma vie. La Roja ? La loyauté, c’est dire la vérité. Le premier qui l’a su, c’est Luis Rubiales, le président de la Fédération. Une des choses les plus importantes pour moi était que l’accord avec le Real Madrid intervienne avant le début du Mondial. Le seul objectif de l’annoncer avant le Mondial était d’être honnête, parce que nous savions que les rumeurs pouvaient poser problème au groupe pendant la compétition. Ce qui s’est passé ensuite, je ne sais pas. Nous sommes tranquilles. Si je pouvais changer quelque chose, je ne changerais que la réaction et le changement de décision de Rubiales, mais je ne peux pas le faire. Moi, je vais maintenant me concentrer sur le Real Madrid et ce défi merveilleux. Nous allons pouvoir travailler plus tôt, plus vite. Nous allons trouver les meilleures solutions. Nous aurons la meilleure équipe, sans aucun doute. Cristiano ? Il est le joueur que je veux toujours avoir à mes côtés, le meilleur du monde est au Real Madrid, il n’y a aucun doute là-dessus », a lancé, en conférence de presse, Lopetegui, qui a fondu en larmes après le vibrant soutien de Florentino Perez. Preuve qu'il n'a pas voulu trahir la sélection... Mais désormais, place au Real pour le coach espagnol, qui va donc devoir s'atteler à convaincre CR7 de rester au Real tout en motivant un effectif triple vainqueur de la Ligue des Champions.