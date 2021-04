Real Madrid : Zidane impossible à virer, le boss s’arrache les cheveux

Dans : Liga.

Oublié dans la course au titre, à l’agonie en Ligue des Champions, le Real Madrid revit en quelques semaines seulement.

La Maison Blanche vient de vivre une semaine parfaite en dominant Liverpool (3-1) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, tout en prenant le meilleur sur le FC Barcelone dans le Clasico. Résultat, Zinedine Zidane est bien parti pour retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions, qu’il a déjà gagné trois fois sur le banc du Real Madrid, et se retrouve même leader provisoire d’une Liga qui s’annonçait perdu quand l’Atlético Madrid avait 10 points d’avance sur tout le monde. Et ce renversement de situation a des conséquences pour le technicien français, qui était poussé vers la sortie et même annoncé sur le départ. Mais Zidane a encore un an de contrat, et surtout il continue d’avoir des résultats et un vestiaire derrière lui. De quoi rendre fou Florentino Pérez, qui se réjouit bien évidemment de voir son club revivre cette saison, mais ne pourra pas virer « Zizou » aussi facilement que ça en fin de saison. Pour Fred Hermel, c’est en tout cas une nouvelle fois une preuve que le champion du monde 1998 est un maitre dans l’art d’amener ses équipes au top de leur forme au moment voulu.

« Trois fois, l'entourage de Perez a essayé de faire virer Zidane. Pérez s’est fait bourrer le mou pour faire virer Zidane à trois reprises. Aujourd'hui, le Real est en tête de la Liga et peut prétendre au doublé avec la C1. Après ce qu’on a vu face à Liverpool et le Barça, le Real Madrid peut rêver du doublé. Zidane a réussi à mobiliser quelques joueurs du banc, Mariano, Marcelo, ils sont concernés à nouveau. Et le préparateur physique, Greg Dupont, a amené ses joueurs là où il voulait, pour le money time. Et là, ils gagnent sans leur défense », a souligné le consultant de RMC, persuadé que Zidane va encore bien mener sa barque jusqu’au bout cette saison. Et avec le soutien du vestiaire et des cadres, le Français pourrait bien continuer son aventure au Real Madrid un an de plus.