Real Madrid ‍: Mbappé débarque, ce crack est en grand danger

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid s'apprête à accueillir Kylian Mbappé. Le Français de 25 ans prendra de la place dans l'effectif merengue et la concurrence devra s'adapter.

Kylian Mbappé démarrera un nouveau cycle la saison prochaine au Real Madrid. Le joueur français fera le grand saut mais semble déjà prêt à marquer les esprits. Les Merengue lui feront la place nécessaire sur le devant de l'attaque. Une attaque concurrentielle avec des joueurs de grand talent comme Vinicius, Rodrygo ou encore Endrick. Car oui, le Brésilien de Palmeiras rejoindra également le Real Madrid l'été prochain, lui qui a été recruté pour 60 millions d'euros en 2022. A 17 ans, il fera le grand saut et compte bien jouer les trouble-fêtes. Pour cela, il devra marquer des points dans l'esprit de Carlo Ancelotti, très attentif à sa progression à Palmeiras.

Endrick, le plus dur commence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Endrick🌪️🦍 (@endrick)

Endrick a récemment connu un gros coup dur avec la défaite contre l'Argentine dans le cadre des qualifications pour les Jeux Olympiques 2024. Son retour en club sera scruté avec attention car cette période est importante pour son équipe mais aussi pour lui. Si Endrick a récemment marqué face aux Corinthians, il n'est pour le moment pas indiscutable aux yeux de son entraineur Abel Ferreira. Son poste est occupé par Flaco López, qui enchaine les prestations de qualité. Pour faire de la place à son crack, l'entraîneur portugais devra changer son système. Pour le moment, rien ne presse et Ferreira veut avant tout que son jeune joueur fasse les efforts nécessaires tout en faisant preuve de caractère. « La partie psychologique doit lui parler. Quand on va à une compétition où on a beaucoup d’attentes… C’est un joueur fort mentalement. Les joueurs du football brésilien sont habitués à ça, à être des idoles puis décimés par la presse », a notamment indiqué Abel Ferreira sur Endrick ces dernières heures, comme rapporté par Foot Mercato. Les prochains mois seront importants pour le joueur auriverde et la place qu'il occupera au Real Madrid. L'arrivée de Mbappé changera beaucoup de choses pour lui. Heureusement, ses compatriotes Vinicius et Rodrygo seront des appuis de poids dans son intégration en Espagne.